Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 01.09.2023 wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 135.22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 73.954 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 219.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’199.53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.00 Prozent angezogen.
Silicon Laboratories war somit zuletzt am Markt 7.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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