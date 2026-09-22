NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 136.99 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 72.998 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’123.07 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 21.09.2026 auf 220.87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 61.23 Prozent vermehrt.

Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch