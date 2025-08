Siemens Aktie News: Siemens verliert am Freitagnachmittag

Die Siemens-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 214,40 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 23'440 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 213,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,15 EUR. Zuletzt wechselten 710'252 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 14,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,72 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 06.08.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Siemens Healthineers nach hohem Umsatzwachstum etwas zuversichtlicher

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen