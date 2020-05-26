|Kurse + Charts + Realtime
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
234.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
236.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.75%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
