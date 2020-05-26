|Kurse + Charts + Realtime
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
233.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.67%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
232.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.14%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens AG
