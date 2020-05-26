|Kurse + Charts + Realtime
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert./la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
227.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
228.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.66%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
