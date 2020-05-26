NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei solide gewesen, habe aber die Bewegungen innerhalb des Industriekonzerns hervorgehoben, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während sich der Bereich Smart Infrastructure stark entwickele, stottere die Erholung von Digital Industries weiter. In der Summe änderte er wenig an seinen Annahmen. Das Kursziel orientiert sich nun aber an seinen Erwartungen für 2026./rob/tih/bek;