Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’854 0.8%  SPI 16’579 1.0%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’323 1.7%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 5’345 1.6%  Gold 3’383 0.4%  Bitcoin 94’032 1.4%  Dollar 0.8078 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
BMW-Analyse: Kaufen-Bewertung für BMW-Aktie von DZ BANK
Zalando-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Zalando-Aktie mit Buy ein
Swisscom-Aktie höher: Swisscom mit weniger Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
200.- Saxo-Deal

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

102.96
CHF
33.73
CHF
48.72 %
26.05.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 13:35:06

Siemens Sector Perform

Siemens
214.69 CHF 4.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei solide gewesen, habe aber die Bewegungen innerhalb des Industriekonzerns hervorgehoben, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während sich der Bereich Smart Infrastructure stark entwickele, stottere die Erholung von Digital Industries weiter. In der Summe änderte er wenig an seinen Annahmen. Das Kursziel orientiert sich nun aber an seinen Erwartungen für 2026./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
227.30 € 		Abst. Kursziel*:
1.19%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
228.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.46%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten