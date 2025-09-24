Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Zum Handelsende fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.28 Prozent auf 6’637.97 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 52.204 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.229 Prozent auf 6’672.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’656.92 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’672.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’621.76 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.245 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 6’466.91 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2025, den Stand von 6’092.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’732.93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.11 Prozent. Bei 6’699.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Xcel Energy (+ 6.69 Prozent auf 77.93 USD), Intel (+ 6.41 Prozent auf 31.22 USD), Centene (+ 5.80 Prozent auf 34.65 USD), The Mosaic (+ 5.77 Prozent auf 35.93 USD) und CF Industries (+ 5.18 Prozent auf 91.65 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Freeport-McMoRan (-16.95 Prozent auf 37.67 USD), Illumina (-4.99 Prozent auf 94.41 USD), Synopsys (-4.53 Prozent auf 468.09 USD), Electronic Arts (-3.86 Prozent auf 167.35 USD) und Blackstone (-3.69 Prozent auf 178.08 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 35’571’124 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.783 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

