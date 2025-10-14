Börse New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.76 Prozent schwächer bei 22’521.70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.35 Prozent tiefer bei 22’388.04 Punkten, nach 22’694.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’691.07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’213.73 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 22’141.10 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, bei 20’640.33 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2024, den Stand von 18’502.69 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.81 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ballard Power (+ 14.04 Prozent auf 3.98 USD), Power Integrations (+ 8.99 Prozent auf 47.03 USD), JetBlue Airways (+ 7.91 Prozent auf 4.91 USD), World Acceptance (+ 6.94 Prozent auf 179.27 USD) und American Superconductor (+ 6.45 Prozent auf 65.54 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-11.47 Prozent auf 8.22 USD), Dorel Industries (-8.40 Prozent auf 1.50 USD), Innodata (-7.16 Prozent auf 75.83 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6.01 Prozent auf 3.91 USD) und Grupo Financiero Galicia (-5.98 Prozent auf 32.21 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51’488’932 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.847 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4.94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

