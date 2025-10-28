Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'360 -1.3%  SPI 17'081 -1.2%  Dow 47'706 0.3%  DAX 24'279 -0.1%  Euro 0.9247 -0.2%  EStoxx50 5'704 -0.1%  Gold 3'953 -1.0%  Bitcoin 89'393 -1.5%  Dollar 0.7934 -0.2%  Öl 64.4 -2.0% 
McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Dow Jones-Performance 28.10.2025 22:33:48

NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

So bewegte sich der Dow Jones am Dienstag zum Handelsschluss.

McDonald's
245.69 CHF 0.11%
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.34 Prozent fester bei 47’706.37 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.161 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.277 Prozent auf 47’412.80 Punkte an der Kurstafel, nach 47’544.59 Punkten am Vortag.

Bei 47’943.16 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47’675.70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’247.29 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 44’837.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’387.57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12.54 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 47’943.16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 5.47 Prozent auf 354.45 USD), NVIDIA (+ 4.98 Prozent auf 201.03 USD), Microsoft (+ 1.98 Prozent auf 542.07 USD), Cisco (+ 1.72 Prozent auf 72.62 USD) und Amazon (+ 1.00 Prozent auf 229.25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-1.77 Prozent auf 186.93 USD), Nike (-1.69 Prozent auf 67.43 USD), Walmart (-1.24 Prozent auf 103.17 USD), McDonalds (-1.16 Prozent auf 306.40 USD) und Merck (-1.10 Prozent auf 87.03 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 69’952’010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.991 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

