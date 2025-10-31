Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend im Plus

Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 73,14 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'653 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 73,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2'829'361 Stück.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 73,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 0,33 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,75 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14.67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13.64 Mrd. USD umsetzen können.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

