LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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19.03.2026 15:58:16
Schwacher Handel: MDAX implodiert nachmittags
Anleger in Frankfurt ergreifen aktuell die Flucht.
Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 3.14 Prozent leichter bei 28’592.43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 349.918 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.657 Prozent auf 29’325.58 Punkte an der Kurstafel, nach 29’519.42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29’338.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’426.14 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.04 Prozent nach unten. Der MDAX lag vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 31’479.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der MDAX noch bei 30’361.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’644.73 Punkten auf.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.71 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32’383.56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28’426.14 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit IONOS (+ 11.03 Prozent auf 23.65 EUR), United Internet (+ 3.87 Prozent auf 26.86 EUR), Nemetschek SE (+ 2.94) Prozent auf 69.95 EUR), TeamViewer (+ 0.99 Prozent auf 4.49 EUR) und RATIONAL (+ 0.90 Prozent auf 673.50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-8.16 Prozent auf 12.27 EUR), AUTO1 (-7.66 Prozent auf 15.67 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.86 Prozent auf 35.04 EUR), TAG Immobilien (-6.59 Prozent auf 13.18 EUR) und LEG Immobilien (-6.25 Prozent auf 57.75 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’122’937 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 32.887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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