Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.37 Prozent auf 5’467.97 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.589 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.140 Prozent leichter bei 5’480.53 Punkten, nach 5’488.23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5’465.63 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’480.53 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 5’352.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5’326.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’909.20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11.19 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 0.68 Prozent auf 1’633.50 EUR), Eni (+ 0.25 Prozent auf 15.26 EUR), Airbus SE (-0.04 Prozent auf 180.64 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.12 Prozent auf 5.66 EUR) und UniCredit (-0.16 Prozent auf 69.09 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1.01 Prozent auf 234.50 EUR), Stellantis (-0.76 Prozent auf 8.57 EUR), Enel (-0.72 Prozent auf 8.09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.67 Prozent auf 39.91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.63 Prozent auf 101.75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 185’597 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 270.886 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch