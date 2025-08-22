Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'306 -0.1%  SPI 17'052 0.0%  Dow 45'515 0.3%  DAX 23'686 -0.5%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 5'362 0.0%  Gold 3'648 0.3%  Bitcoin 89'369 0.6%  Dollar 0.7943 0.1%  Öl 66.6 0.5% 
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.29
CHF
0.25
CHF
1.78 %
22.08.2025
BRXC
09.09.2025 12:22:24

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14.73 € 		Abst. Kursziel*:
8.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.74%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

