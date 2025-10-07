Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
07.10.2025 09:28:30
Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer
Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.04 Prozent tiefer bei 5’626.71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.830 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.016 Prozent auf 5’629.64 Punkte an der Kurstafel, nach 5’628.72 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’621.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’629.64 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’318.15 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’341.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’969.71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.41 Prozent aufwärts. Bei 5’674.55 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 234.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.79 Prozent auf 29.20 EUR), Deutsche Börse (+ 0.71 Prozent auf 227.00 EUR), adidas (+ 0.27 Prozent auf 187.95 EUR) und Siemens Energy (+ 0.23 Prozent auf 107.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3.21 Prozent auf 27.44 EUR), UniCredit (-0.87 Prozent auf 62.90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.72 Prozent auf 5.50 EUR), Rheinmetall (-0.66 Prozent auf 1’876.50 EUR) und Enel (-0.56 Prozent auf 8.14 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 343’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 341.128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.18 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
