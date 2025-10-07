Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intesa Sanpaolo Aktie

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 07.10.2025 09:28:30

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Intesa Sanpaolo
5.24 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.04 Prozent tiefer bei 5’626.71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.830 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.016 Prozent auf 5’629.64 Punkte an der Kurstafel, nach 5’628.72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’621.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’629.64 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’318.15 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’341.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’969.71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.41 Prozent aufwärts. Bei 5’674.55 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 234.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.79 Prozent auf 29.20 EUR), Deutsche Börse (+ 0.71 Prozent auf 227.00 EUR), adidas (+ 0.27 Prozent auf 187.95 EUR) und Siemens Energy (+ 0.23 Prozent auf 107.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3.21 Prozent auf 27.44 EUR), UniCredit (-0.87 Prozent auf 62.90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.72 Prozent auf 5.50 EUR), Rheinmetall (-0.66 Prozent auf 1’876.50 EUR) und Enel (-0.56 Prozent auf 8.14 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 343’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 341.128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.18 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

25.09.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
27.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
