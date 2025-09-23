Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
13.77CHF
-0.53CHF
-3.67 %
23.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.09.2025 10:45:15
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen. Eni werde allerdings immer rentabler./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.98 €
|
Abst. Kursziel*:
6.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
24.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.25