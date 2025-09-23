Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting drückte den Papieren der Italiener am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, den bereits die spanische Repsol trägt. Sie sind Loftings Favoriten mit Blick auf die Quartalsberichte. Besonders negativ schätzt der Experte derweil die norwegische Equinor ein. Bei Eni sieht er Aktienrückkaufchancen dank starker Barmittelzuflüsse./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14.93 €
|
Abst. Kursziel*:
10.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.41%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
02.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.10.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|13.77
|-3.67%
