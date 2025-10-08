Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 4’026 1.1%  Bitcoin 97’419 0.4%  Dollar 0.8016 0.4%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis steigt über 4'000 Dollar - Anleger flüchten in den sicheren Hafen
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
US-Dollar gewinnt zu Euro und Franken - Das sind die Gründe
Suche...

Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsprognose 08.10.2025 08:01:00

Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Delta Air Lines-Bilanz.

Delta Air Lines
46.22 CHF 1.56%
Kaufen Verkaufen

Delta Air Lines präsentiert am 09.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,08 Milliarden USD - ein Minus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Air Lines 15,68 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient
Delta-Aktien dennoch fester: Delta-Maschinen stossen an New Yorker Flughafen zusammen
Delta erhöht Sicherheit an Bord - APU-Lecks künftig weitgehend ausgeschlossen

Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?