Index im Fokus 07.10.2025 12:26:33

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 derzeit.

Danone
68.92 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.07 Prozent stärker bei 5’632.60 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.830 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent stärker bei 5’629.64 Punkten in den Handel, nach 5’628.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5’633.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’612.40 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 5’318.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’341.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’969.71 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.53 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’674.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR), Eni (+ 0.57 Prozent auf 15.18 EUR), adidas (+ 0.53 Prozent auf 188.45 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.48 Prozent auf 29.11 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-3.63 Prozent auf 27.32 EUR), BMW (-1.50 Prozent auf 87.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.30 Prozent auf 38.65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 54.70 EUR) und Infineon (-1.01 Prozent auf 33.74 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’606’406 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341.128 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.18 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.25 DHL Group Outperform Bernstein Research
22.09.25 DHL Group Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
22.09.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
