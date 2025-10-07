DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
07.10.2025 12:26:33
Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 derzeit.
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.07 Prozent stärker bei 5’632.60 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.830 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent stärker bei 5’629.64 Punkten in den Handel, nach 5’628.72 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5’633.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’612.40 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 5’318.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’341.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’969.71 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.53 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’674.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR), Eni (+ 0.57 Prozent auf 15.18 EUR), adidas (+ 0.53 Prozent auf 188.45 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.48 Prozent auf 29.11 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-3.63 Prozent auf 27.32 EUR), BMW (-1.50 Prozent auf 87.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.30 Prozent auf 38.65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 54.70 EUR) und Infineon (-1.01 Prozent auf 33.74 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’606’406 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341.128 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.18 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Danone S.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’632.55
|0.07%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten am Dienstag auf der Stelle. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}