Geändert am: 08.10.2025 08:26:29

SMI vorbörslich etwas fester -- DAX vor anhaltender Seitwärtsbewegung -- Asiens Börsen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück

Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst mit einem leichten Plus starten. In Deutschland sind keine grossen Kursausschläge zu erwarten. In Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich rote Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird den Handel zur Wochenmitte voraussichtlich kaum verändert starten.

Der SMI hatte am Vortag 0,24 Prozent tiefer bei 12'521,79 Puntken geschlossen.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegten sich ebenfalls auf rotem Terrain und schlossen die Sitzung 0,16 Prozent schwächer bei 17'263,63 Einheiten bzw. 0,25 Prozent leichter bei 2'033,32 Zählern ab.

Am Mittwoch richten sich die Blicke der Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung in den USA, nachdem die US-Notenbank bei der Sitzung im September erstmals in diesem Jahr eine Zinssenkung beschlossen hatte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Mittwoch Zurückhaltung das Geschäft prägen.

Der DAX war am Vortag 0,03 Prozent fester bei 24'385,78 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX wird ohne grössere Impulse nur wenig verändert zum Vortagesschluss erwartet.

Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24'250 und 24'500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am zweiten Tag der Handelswoche mit Verlusten.

Der Dow Jones ging 0,20 Prozent tiefer bei 46'602,98 Zählern aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zwischenzeitlich bei 23'006,07 Einheiten ein neues Rekordhoch erreichen. Auch hier dominierten schlussendlich aber die Verkäufer und schickten den Techwerteindex 0,67 Prozent auf 22'788,36 Punkte nach unten.

Der anhaltende Shutdown in den USA dränge die Euphorie rund um die jüngsten Kooperationen und Aufträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) etwas in den Hintergrund, hiess es. Damit könnte die Rekordjagd zunächst einmal beendet sein. Weiter sorgt der Stillstand von US-Behörden auch für Einschränkungen bei der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten.

Dies macht der US-Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen nicht leichter. Daher dürften Aussagen diverser US-Notenbanker im Tagesverlauf umso mehr Beachtung finden. Der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, sieht angesichts der steigenden Inflation keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Derzeit sei die Zinspolitik der US-Notenbank nur leicht restriktiv, was aktuell der richtige Weg sei.

ASIEN

Die Börsen in Asien entwickeln sich am Mittwoch schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seine Rekordfahrt nicht fort, noch am Vortag hatte der Index bei über 48'000 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Zur Wochenmitte gibt er unterdessen zeitweise 0,38 Prozent auf 47'767,88 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland findet auch an diesem Mittwoch feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag vergangene Woche ein Plus von 0,52 Prozent auf 3'882,78 Punkte erzielt.

In Hongkong geht es nach der Feiertagspause vom Vortag unterdessen für den Hang Seng zeitweise 0,86 Prozent auf 26'727,00 Punkte abwärts.

Während es in Tokio nach der jüngsten politisch motivierten Hausse zu kleinen Gewinnmitnahmen kommt, geht es in Hongkong am Mittwoch etwas stärker nach unten. Abwärts geht es insbesondere mit Aktien aus dem Technologiesektor. Die Verluste würden - nach einem starken Anstieg in den vergangenen zwei Monaten - vor allem durch Zweifel an der Gewinnträchtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz verursacht, heisst es im Handel mit Verweis auf einen Bericht, der Fragen über die Margen des Cloud-Giganten Oracle aufgeworfen habe.

Der Yen schwächt gegenüber den meisten anderen G-10- und asiatischen Währungen ab, weil die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan weiter schwinden. "Kurzfristig wird der Fokus auf dem Druck liegen, der auf die BoJ ausgeübt wird", sagt Chris Turner von ING. "Eine Verzögerung der Anhebung bis ins nächste Jahr oder sogar noch später wird den Yen weiter belasten. Hintergrund ist, dass die designierte japanische Premierministerin für eine lockerere Geldpolitik steht und für höhere Staatsausgaben.

Der schwächere Yen dürfte wiederum die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung erhöhen, was wiederum die Anleihekurse belaste, so die Rentenexperten von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Ungewissheit über die politische und fiskalische Politik in Japan dürfte weiter Investitionen verhindern, fügen die Strategen hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


