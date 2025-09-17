Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.33 Prozent auf 22’261.33 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22’333.02 Zählern und damit 0.004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22’333.96 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22’339.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’058.92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.082 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21’622.98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’521.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’628.06 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 15.46 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 22’397.50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 14.55 Prozent auf 2.52 USD), Baiducom (+ 11.34 Prozent auf 137.83 USD), Roivant Sciences (+ 7.76 Prozent auf 15.28 USD), American Superconductor (+ 7.04 Prozent auf 60.49 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5.41 Prozent auf 75.18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-6.02 Prozent auf 8.74 USD), Big 5 Sporting Goods (-5.59 Prozent auf 1.35 USD), Elbit Systems (-5.52 Prozent auf 479.93 USD), Nortech Systems (-5.17 Prozent auf 9.17 USD) und Consumer Portfolio Services (-5.06 Prozent auf 8.06 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49’732’833 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.644 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

