FUCHS Aktie

30.10.2025 23:18:00

Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für FUCHS in Aussicht.

FUCHS
27.88 CHF -0.16%
FUCHS SE lädt am 31.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,627 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FUCHS SE ein EPS von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FUCHS SE in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 892,9 Millionen EUR im Vergleich zu 902,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 EUR, gegenüber 2,29 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,53 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

