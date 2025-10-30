Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9273 -0.1%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’023 2.0%  Bitcoin 86’264 -2.0%  Dollar 0.8016 0.2%  Öl 65.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Samsung und SK Hynix: KI-Partner treiben Preise und Gewinne in Milliardenhöhe
Suche...
200.- Saxo-Deal

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Erwartungen 30.10.2025 23:25:00

Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Intesa Sanpaolo-Bilanz.

Intesa Sanpaolo
5.28 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Intesa Sanpaolo öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass Intesa Sanpaolo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 49,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,70 Milliarden EUR gegenüber 13,17 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,480 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,49 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 52,39 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Intesa Sanpaolo-Aktie: Experten empfehlen Intesa Sanpaolo im September zum Kauf
Intesa Sanpaolo-Aktie legt zu: Ergebnis besser als gedacht
Intesa Sanpaolo-Aktie dennoch leichter: Erfolgreicher Jahresstart

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com