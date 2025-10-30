Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9281 0.0%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’974 0.7%  Bitcoin 88’599 0.6%  Dollar 0.7990 -0.1%  Öl 64.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum bleibt der Franken nach dem Fed-Entscheid kaum verändert
ING-Aktie: Bank hebt Jahresziele an und startet Aktienrückkauf
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Meta-Aktie: Konzern beschleunigt KI-Ausbau, Anleger reagieren skeptisch
KION schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 30.10.2025 07:51:18

Märkte in Fernost mehrheitlich in Rot

Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen überwiegend rote Vorzeichen am Donnerstag aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch von seiner schwächeren Seite.

Der SMI ging marginal fester in den Handel und fiel anschliessend in die Verlustzone, wo er 0,37 Prozent tiefer bei 12'314,10 Punkten aus dem Handel ging.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Mittwochshandel etwas höher eröffneten hatten. Sie Schlossen die Sitzung 0,19 Prozent im Minus bei 17'047,45 Stellen bzw. 0,07 Prozent leichter bei 2'017,26 Einheiten ab.

Am Schweizer Aktienmarkt machte sich am Mittwoch im Handelsverlauf spürbare Zurückhaltung vor den weiteren Ereignissen breit. "Kaum ein Marktteilnehmer möchte sich angesichts der vielfältigen Themen, die noch anstehen, positionieren", kommentierte ein Händler. Er spielte damit auf die Fed-Zinssitzung, wichtige US-Unternehmenszahlen sowie das mit Spannung erwartete morgige Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an.

Am Abend müssten Anleger wohl Überstunden machen, hiess es weiter. Zunächst rückt die Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus. Da eine Zinssenkung bereits voll eingepreist ist, wird es insbesondere auf den Ausblick für die Dezembersitzung ankommen. Mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet legen nach Börsenschluss gleich drei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Und am Donnerstag folgen noch Apple und Amazon. "Da die Wall Street-Rekorde fast ausschliesslich von der KI-Fantasie befeuert werden, sind die Zahlen dieser Tech-Giganten entscheidend", so ein weiterer Börsianer.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung zur Wochenmitte minimal tiefer und pendelte zunächst auch anschliessend in einer engeren Range um die Nulllinie. Im Tagesverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone zurück, wo er 0,64 Prozent leichter bei 24'124,21 Einheiten in den Feierabend ging.

Anleger gingen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der DAX knüpfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt an.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen. Ein niedrigerer Zinssatz von sollte hilfreich dabei sein, die Abkühlungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen und perspektivisch wichtigen Branchen wie dem Immobilienmarkt unter die Arme zu greifen, schrieben sie am Morgen.

Zudem sorgte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen: Neben der Deutschen Bank gab es Resultate von BASF, Mercedes-Benz und adidas.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte nach dem Fed-Zinsentscheid uneins.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und vergrösserte diesen zunächst. Bei 48'040,64 Punkten erreichte er eine neues Rekordhoch. Im weiteren Handelsverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 47'632,35 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss dagegen 0,55 Prozent fester bei 23'958,47 Zählern, nachdem er bereits zum Start zugelegt und bei 24'019,99 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Die Anleger hielten sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" mit grossen Engagements jedoch zurück. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrschte gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der NASDAQ ging allerdings dank Kursgewinnen der NVIDIA-Aktie weiter. Das Papier hat zudem als erstes Börsenunternehmen eine Bewertung von über 5 Billionen US-Dollar erreicht.

"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Meta, markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte."

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen an diesem Abend weiter gesenkt, um auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung erfolgte in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da wegen der Schliessung von zahlreichen Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen mehrheitlich rote Vorzeichen aus.

Der Nikkei 225 notiert am Donnerstag um 0,08 Prozent höher bei 51'348,35 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,36 Prozent auf 4'002,03 Zähler.

In Hongkong rutscht der Hang Seng derweil um 0,48 Prozent ab auf 26'220,07 Stellen.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Donnerstag uneinheitlich. Die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen wird durch wichtige Notenbanken indes gefördert. Während die US-Notenbank wie allseits erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkte, bestätigte die Bank of Japan ihr Leitzinsniveau. Etwas belastet wird das Sentiment durch US-Notenbankchef Jerome Powell. Denn der sagte im Hinblick auf das nächste Zinstreffen im Dezember, dass eine weitere Zinssenkung "alles andere als eine ausgemachte Sache" sei. Bei der japanischen Notenbank stehen die Zeichen sogar auf künftige Zinserhöhungen, wie Marktteilnehmer erläutern. Im Dezember könnte es soweit sein, heisst es.

Gespannt warten Marktteilnehmer nun auf die Ergebnisse des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollen XI Xinping in Südkorea, wo alles auf eine Handelsvereinbarung und damit eine Entschärfung des Handelsstreits hindeutet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

29.10.25 SMI stürzt ab
29.10.25 SG-Marktüberblick: 29.10.2025
29.10.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
29.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 UEBSLU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’314.10 29.10.2025 17:31:05
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
30.10.25 1-800-FLOWERS.COM Inc. / Quartalszahlen
30.10.25 4DMedical Ltd Registered Shs / Generalversammlung
30.10.25 Aarti Surfactants Ltd Pref Registered Shs / Quartalszahlen
30.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) / Quartalszahlen
30.10.25 Acast AB Registered Shs / Quartalszahlen
30.10.25 ACCO Brands Corp / Quartalszahlen
30.10.25 ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
30.10.25 Adani Power Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
30.10.25 Investitionen in ausländische Anleihen
30.10.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
30.10.25 Geschäftsaussichten
30.10.25 Geschäftsvertrauen
30.10.25 Importpreisindex (QoQ)
30.10.25 Exportpreisindex (Quartal)
30.10.25 Trump-Xi Jingping Treffen
30.10.25 Unemployment rate
30.10.25 Geldpolitische Erklärung der BoJ
30.10.25 Ausblick der Bank of Japan
30.10.25 Zinsentscheidung der BoJ
30.10.25 Gross Domestic Product (YoY)
30.10.25 BoJ Pressekonferenz
30.10.25 Consumer Spending (MoM)
30.10.25 Arbeitslosenquote
30.10.25 Wirtschaftsklimaindex
30.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
30.10.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
30.10.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.10.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.10.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.10.25 KOF Leitindikator
30.10.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
30.10.25 HVPI ( Jahr )
30.10.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
30.10.25 HVPI ( Monat )
30.10.25 Arbeitslosenquote s.a.
30.10.25 Veränderung der Arbeitslosigkeit
30.10.25 Brandenburg VPI (MoM)
30.10.25 Brandenburg VPI (YoY)
30.10.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
30.10.25 Baden-Württemberg VPI (MoM)
30.10.25 Baden-Württemberg VPI (YoY)
30.10.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
30.10.25 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
30.10.25 Bayern VPI (MoM)
30.10.25 Sachsen VPI (YoY)
30.10.25 Hessen VPI (YoY)
30.10.25 Bayern VPI (YoY)
30.10.25 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
30.10.25 Sachsen VPI (MoM)
30.10.25 Hessen VPI (MoM)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr)
30.10.25 Verbrauchervertrauen
30.10.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
30.10.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
30.10.25 Konjunkturoptimismus
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.10.25 Stimmung im Dienstleistungssektor
30.10.25 Wirtschaftliches Vertrauen
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
30.10.25 Industrievertrauen
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
30.10.25 Geschäftsklimaindex
30.10.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.10.25 Arbeitslosenquote (Monat)
30.10.25 Arbeitslosenquote
30.10.25 Arbeitslosenqoute
30.10.25 Verbrauchervertrauen
30.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
30.10.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
30.10.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
30.10.25 Industrieproduktion (Monat)
30.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
30.10.25 Monats Einzelhandelsumsätze
30.10.25 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
30.10.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
30.10.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
30.10.25 M3-Geldmenge
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.10.25 Arbeitslosenquote
30.10.25 Industrieproduktion (Jahr)
30.10.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
30.10.25 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
30.10.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
30.10.25 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
30.10.25 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
30.10.25 Initial Jobless Claims
30.10.25 Großhandelsinventare
30.10.25 Warenhandelsbilanz
30.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
30.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
30.10.25 Zentralbankreserven USD
30.10.25 EZB - Hauptrefinanzierungssatz
30.10.25 EZB - Einlagefazilität
30.10.25 EZB: Begleittext zur Geldpolitik
30.10.25 Pressekonferenz der EZB
30.10.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
30.10.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
30.10.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
30.10.25 Fed-Mitglied Logan spricht
30.10.25 ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen
30.10.25 Haushaltsbilanz, Pesos
30.10.25 Reformationstag

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag gefragt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag stärker

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0627 0.0001
0.13

finanzen.net News

Datum Titel
08:04 Puma setzt Umbauprogramm auf und streicht Stellen
08:00 Vossloh verbessert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet
07:54 Frankreichs Wirtschaft nimmt unerwartet stark Fahrt auf
07:54 ROUNDUP: VW-Konzern rutscht in die roten Zahlen - Porsche belastet
07:51 US-Präsident Trump: Werde im April in China sein
07:50 ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Aktienrückkauf
07:48 Deutsche Ukraine-Hilfe: Entwicklungsministerin in Kiew
07:47 Hellofresh mit Umsatzrückgang wegen schleppender Nachfrage - Ausblick bestätigt
07:40 OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in ...
07:37 AIXTRON-Aktie: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche