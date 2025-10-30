Märkte in Fernost mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch von seiner schwächeren Seite.

Der SMI ging marginal fester in den Handel und fiel anschliessend in die Verlustzone, wo er 0,37 Prozent tiefer bei 12'314,10 Punkten aus dem Handel ging.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Mittwochshandel etwas höher eröffneten hatten. Sie Schlossen die Sitzung 0,19 Prozent im Minus bei 17'047,45 Stellen bzw. 0,07 Prozent leichter bei 2'017,26 Einheiten ab.

Am Schweizer Aktienmarkt machte sich am Mittwoch im Handelsverlauf spürbare Zurückhaltung vor den weiteren Ereignissen breit. "Kaum ein Marktteilnehmer möchte sich angesichts der vielfältigen Themen, die noch anstehen, positionieren", kommentierte ein Händler. Er spielte damit auf die Fed-Zinssitzung, wichtige US-Unternehmenszahlen sowie das mit Spannung erwartete morgige Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an.

Am Abend müssten Anleger wohl Überstunden machen, hiess es weiter. Zunächst rückt die Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus. Da eine Zinssenkung bereits voll eingepreist ist, wird es insbesondere auf den Ausblick für die Dezembersitzung ankommen. Mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet legen nach Börsenschluss gleich drei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Und am Donnerstag folgen noch Apple und Amazon. "Da die Wall Street-Rekorde fast ausschliesslich von der KI-Fantasie befeuert werden, sind die Zahlen dieser Tech-Giganten entscheidend", so ein weiterer Börsianer.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung zur Wochenmitte minimal tiefer und pendelte zunächst auch anschliessend in einer engeren Range um die Nulllinie. Im Tagesverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone zurück, wo er 0,64 Prozent leichter bei 24'124,21 Einheiten in den Feierabend ging.

Anleger gingen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der DAX knüpfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt an.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen. Ein niedrigerer Zinssatz von sollte hilfreich dabei sein, die Abkühlungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen und perspektivisch wichtigen Branchen wie dem Immobilienmarkt unter die Arme zu greifen, schrieben sie am Morgen.

Zudem sorgte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen: Neben der Deutschen Bank gab es Resultate von BASF, Mercedes-Benz und adidas.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte nach dem Fed-Zinsentscheid uneins.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und vergrösserte diesen zunächst. Bei 48'040,64 Punkten erreichte er eine neues Rekordhoch. Im weiteren Handelsverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 47'632,35 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss dagegen 0,55 Prozent fester bei 23'958,47 Zählern, nachdem er bereits zum Start zugelegt und bei 24'019,99 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Die Anleger hielten sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" mit grossen Engagements jedoch zurück. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrschte gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der NASDAQ ging allerdings dank Kursgewinnen der NVIDIA-Aktie weiter. Das Papier hat zudem als erstes Börsenunternehmen eine Bewertung von über 5 Billionen US-Dollar erreicht.

"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Meta, markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte."

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen an diesem Abend weiter gesenkt, um auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung erfolgte in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da wegen der Schliessung von zahlreichen Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen mehrheitlich rote Vorzeichen aus.

Der Nikkei 225 notiert am Donnerstag um 0,08 Prozent höher bei 51'348,35 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,36 Prozent auf 4'002,03 Zähler.

In Hongkong rutscht der Hang Seng derweil um 0,48 Prozent ab auf 26'220,07 Stellen.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Donnerstag uneinheitlich. Die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen wird durch wichtige Notenbanken indes gefördert. Während die US-Notenbank wie allseits erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkte, bestätigte die Bank of Japan ihr Leitzinsniveau. Etwas belastet wird das Sentiment durch US-Notenbankchef Jerome Powell. Denn der sagte im Hinblick auf das nächste Zinstreffen im Dezember, dass eine weitere Zinssenkung "alles andere als eine ausgemachte Sache" sei. Bei der japanischen Notenbank stehen die Zeichen sogar auf künftige Zinserhöhungen, wie Marktteilnehmer erläutern. Im Dezember könnte es soweit sein, heisst es.

Gespannt warten Marktteilnehmer nun auf die Ergebnisse des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollen XI Xinping in Südkorea, wo alles auf eine Handelsvereinbarung und damit eine Entschärfung des Handelsstreits hindeutet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires