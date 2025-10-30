Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 30.10.2025 23:18:00

Ausblick: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Erste Group Bank in Aussicht.

Erste Group Bank
78.54 CHF 1.39%
Kaufen Verkaufen

Erste Group Bank wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Erste Group Bank mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,73 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,41 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie, gegenüber 7,20 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 11,31 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 23,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

