|
10.09.2025 10:49:45
SAP SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des SAP SE-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Toby Ogg.
JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:33 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.1 Prozent auf 235.10 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23.35 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 359’828 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 0.4 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
