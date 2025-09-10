Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAP SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des SAP SE-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Toby Ogg.

SAP
219.49 CHF 2.00%
Kaufen Verkaufen

JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.1 Prozent auf 235.10 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23.35 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 359’828 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 0.4 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

