SMI und DAX freundlich -- Börsen in Asien in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch Gewinne.

So eröffnete der SMI 0,24 Prozent fester bei 12’310,36 Zählern und steht auch anschliessend im Plus.



Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich zeitweise von ihrer freundlichen Seite.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach drei Verlusttagen mit Gewinnen gestartet. Rückenwind gab es aus den USA - die Kurse an der Wall Street legten dank anhaltender Zinshoffnungen zu. Besonders die schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben die Tür für eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed weit aufgestossen. "Die US-Wirtschaft ist viel schwächer als angenommen", kommentierte ein Händler. Vor den nun anstehenden Preisdaten mehren sich Stimmen, die auch einen grossen Zinsschritt für möglich halten.

Am Nachmittag werden zunächst die Produzentenpreise veröffentlicht, bevor dann am morgigen Donnerstag die Konsumentenpreise für August den letzten Hinweis auf die Zinsentscheidung des Fed liefern werden. "Es besteht durchaus das Risiko, dass der Preisanstieg unangenehm hoch ausfallen wird", so ein Börsianer. Je stärker die Inflation anziehe, desto langsamer werde die Notenbank die Zinsen senken - und das könne durchaus zu Enttäuschungen führen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch zu.

So startete der DAX 0,50 Prozent höher bei 23'837,17 Punkte und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag dürfte es zur Wochenmitte wieder aufwärts gehen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich.

Der Dow Jones notierte zu Beginn mit einem kleinen Plus und wechselte dann häufig das Vorzeichen, bis sich die positive Tendenz durchsetzte. Letztlich ging es 0,43 Prozent auf 45.711,56 Punkte nach oben.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas fester und notierte im weiteren Verlauf unbeständig. Auch hier ging es schliesslich dann jedoch aufwärts. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent hoch auf 21.879,49 Zähler.

Die Ausschläge an den US-Börsen blieben überschaubar. Im Fokus stand kurz nach Börsenbeginn die Revision der US-Arbeitsmarktdaten. Sie umfasst den Zeitraum von April 2024 bis März 2025: Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen.

Der unerwartet schwache Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatte zwar kurzfristig Konjunktursorgen geschürt, zugleich aber auch die Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Auch ein grösserer Schritt um 50 Basispunkte gilt nicht als ausgeschlossen. Am Dienstag selbst standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Der Fokus richtete sich bereits auf die Inflationszahlen am Donnerstag, die in die Zinsentscheidung der Fed einfliessen dürften.

Unternehmensseitig stand Apple mit der diesjährigen Keynote im Fokus. Der iKonzern stellte das iPhone Air vor, das bisher dünnste Modell.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,87 Prozent bei 43'837,67 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) um 0,12 Prozent auf 3'812,04 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng 0,97 Prozent auf 26'190,75 Punkte an.

Die US-Zinssenkungsfantasie als laut Händlern massgeblicher Treiber der Kurse ist weiter intakt, nachdem in den USA die Zahl der neuen Stellen in den vergangenen Monaten bis März deutlich um 900.000 nach unten revidiert wurde. Inzwischen wird sogar mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit von rund 8 Prozent auf einen grossen Zinsschritt nach unten gerechnet, wenn die US-Notenbank am 17. September darüber entscheidet. US-Finanzminister Bessent forderte nach den revidierten Daten die Fed auf, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern.

In Tokio sorgt weiter die Spekulation auf einen ausgabenfreudigeren neuen Regierungschef für Kauflaune, nachdem der bisherige Premier Ishiba am Wochenende seinen Rücktritt erklärt hatte. Marktteilnehmer verweisen als Stimmungsaufheller aber auch auf die jüngst gesenkten US-Importzölle auf japanische Autos hin.

An den chinesischen Börsen gilt es, neue Preisdaten zu verarbeiten. Im August sind sowohl die Verbraucherpreise wie auch die Erzeugerpreise deutlicher gesunken als erwartet. Das dürfte Spekulationen nähren über weitere staatliche Unterstützungsmassnahmen für die maue Konjunktur. In der gesamten Region sind Technologieaktien mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen gesucht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires