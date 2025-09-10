Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent schwächer bei 23’693.59 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.090 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.501 Prozent auf 23’837.17 Punkte an der Kurstafel, nach 23’718.45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23’883.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’686.31 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0.329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24’162.86 Punkte. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2025, den Stand von 23’987.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, wies der DAX einen Wert von 18’265.92 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18.32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24’639.10 Punkten. Bei 18’489.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4.35 Prozent auf 94.94 EUR), Rheinmetall (+ 2.45 Prozent auf 1’822.50 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.37 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Bank (+ 1.85 Prozent auf 31.10 EUR) und Sartorius vz (+ 1.51 Prozent auf 202.00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Porsche (-2.28 Prozent auf 42.40 EUR), Daimler Truck (-1.97 Prozent auf 36.86 EUR), Bayer (-1.81 Prozent auf 27.73 EUR), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3’239’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 268.382 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index bietet die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

