SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
234.75 €
Abst. Kursziel*: 23.54%
23.54%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
234.95 €
Abst. Kursziel aktuell: 23.43%
23.43%
Analyst Name::
Toby Ogg
KGV*:
-
Analysen zu SAP SE
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
