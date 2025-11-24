Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2025 23:15:44
Press Release: Novartis receives FDA approval for -2-
References
1. Itvisma(R) (onasemnogene abeparvovec-brve). Prescribing Information.
Novartis Gene Therapies, Inc.
2. Proud C, et al. Neuromuscul Disord. 2025;(53):0960-8966.
3. Clinicaltrials.Gov. STRENGTH Study Results.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT05386680. Accessed November 2025.
4. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother.
2015;15(8):895--908.
5. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy.
https://rarediseases.org/rare-diseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed
November 2025.
6. Lorson CL, et al. Hum Mol Genet. 2010;(15):111-8.
7. Cure SMA. State of SMA 2024 Report.
https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2025/04/State-of-SMA-Report2024_vWeb-4.pdf.
Accessed November 2025.
8. Cure SMA. Address the Unmet Needs of Children and Adults with Spinal
Muscular Atrophy.
https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2024/08/NIH_SMA_Research_FactSheet.pdf.
Accessed November 2025.
# # #
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 17:16 ET (22:16 GMT)
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
28.10.25
|Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.09.25
|Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich (Dow Jones)
|
16.07.25
|Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.07.25
|Cosentyx-Studie enttäuscht: Novartis-Medikament erreicht primäres Ziel nicht - Aktie leichter (Dow Jones)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Novartis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)