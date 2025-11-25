CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
25.11.2025 16:32:00
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CrowdStrike wird am 26.11.2024 die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 982,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 786,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
45 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 43 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,90 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
