Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

41 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,809 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 635,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 982,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 786,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

45 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 43 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,90 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch