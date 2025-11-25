|Ausblick auf Zahlen
|
25.11.2025 16:32:00
Ausblick: HP gewährt Anlegern Blick in die Bücher
HP öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.
HP wird am 26.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,99 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,29 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 53,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 53,48 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Grün -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag stärker. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Der deutsche Aktienmarkt steigt ebenfalls. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.