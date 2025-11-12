Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
|
12.11.2025 22:33:43
Börse New York: Dow Jones schliesst im Plus
Der Dow Jones zeigte letztendlich eine positive Tendenz.
Zum Handelsschluss erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.68 Prozent auf 48’254.82 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19.655 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.13 Prozent auf 47’384.51 Punkte an der Kurstafel, nach 47’927.96 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 48’015.79 Punkte, das Tageshoch hingegen 48’431.57 Zähler.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 2.46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 45’479.60 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 44’458.61 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 43’910.98 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.83 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3.55 Prozent auf 339.06 USD), Goldman Sachs (+ 3.54 Prozent auf 838.97 USD), Cisco (+ 3.14 Prozent auf 73.96 USD), Nike (+ 1.66 Prozent auf 64.20 USD) und Walt Disney (+ 1.57 Prozent auf 116.65 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amazon (-1.97 Prozent auf 244.20 USD), Chevron (-1.87 Prozent auf 153.32 USD), Home Depot (-0.82 Prozent auf 318.95 EUR), Apple (-0.65 Prozent auf 273.47 USD) und Amgen (-0.64 Prozent auf 336.28 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38’765’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.176 Bio. Euro.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.68 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
