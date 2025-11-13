RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
13.11.2025 11:06:00
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Der Panzergetriebe-Hersteller RENK bleibt angesichts des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte sogar um ein Viertel auf 141 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,4 auf 15,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente RENK 55 Millionen Euro nach 7 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Derweil füllt sich das Orderbuch von RENK weiter. Der Auftragseingang schnellte um gut 45 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Damit beträgt der Auftragsbestand nun 6,4 Milliarden Euro - ein weiteres Rekordhoch für den Panzergetriebe-Hersteller. Konzernchef Alexander Sagel sprach von einer nach wie vor hohen Nachfrage im Verteidigungssektor. Auf dieser Basis bestätigte RENK seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet 2025 weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro.
Die RENK-Aktie legt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise um 7,12 Prozent zu auf 67,28 Euro.
/niw/stk
AUGSBURG (awp international)
