Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’808 0.1%  SPI 17’643 0.1%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’303 -0.3%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’798 0.2%  Gold 4’239 1.0%  Bitcoin 81’950 1.1%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 62.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Hold von Deutsche Bank AG für Siemens-Aktie
BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung
Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu
Delivery Hero-Aktie steigt: Weiteres Quartal mit steigenden Erlösen
Sixt-Aktie trotzdem leichter: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
Suche...

VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuer Aufgabenbereich 13.11.2025 11:03:00

VP Bank-Aktie in Rot: Felix Brill übernimmt Verantwortung für internationale Standorte

VP Bank-Aktie in Rot: Felix Brill übernimmt Verantwortung für internationale Standorte

Der bisherige Investmentchef der VP Bank wird ab Januar 2026 die Leitung der Märkte in der Schweiz, Luxemburg und Singapur übernehmen.

VP Bank
79.58 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen
Bei der VP Bank übernimmt Geschäftsleitungsmitglied Felix Brill eine neue Aufgabe. Er wird per 1. Januar 2026 zum Head of International Locations ernannt.

In dieser Funktion übernehme er die Verantwortung für das Kundengeschäft in der Schweiz, Luxemburg und Singapur, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Brill sass schon seit Anfang 2025 als Chef des Bereichs Investment & Client Services in der Geschäftsleitung.

In dieser Rolle verantwortet er die Anlagestrategie sowie das Kompetenzzentrum für Produkte und Dienstleistungen. Die Verantwortung für die Produkte und Dienstleistungen wird er laut den Angaben nun an Rolf Steiner abgeben. Seine Rolle als Chief Investment Officer, die er seit 2018 ausübt, werde er behalten.

Die Verantwortung für die internationalen Märkte übernimmt Brill von CEO Urs Monstein, der diese ad interim ausgeübt hatte. Brill habe sich in Auswahlverfahren, an dem auch externe Kandidaten teilnahmen, erfolgreich durchgesetzt, wird in der Mitteilung betont.

An der SIX verliert die VP Bank-Aktie zeitweise 1,47 Prozent auf 80,00 Franken.

awp-robot/rw/ra

Vaduz (awp)

Weitere Links:

VP Bank-Aktie tiefer: VP Bank ernennt Roland Kläy zum neuen Chief Financial Officer

Bildquelle: VP Bank

Nachrichten zu VP Bank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?