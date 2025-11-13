VP Bank-Aktie in Rot: Felix Brill übernimmt Verantwortung für internationale Standorte

Bei der VP Bank übernimmt Geschäftsleitungsmitglied Felix Brill eine neue Aufgabe. Er wird per 1. Januar 2026 zum Head of International Locations ernannt.

In dieser Funktion übernehme er die Verantwortung für das Kundengeschäft in der Schweiz, Luxemburg und Singapur, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Brill sass schon seit Anfang 2025 als Chef des Bereichs Investment & Client Services in der Geschäftsleitung.

In dieser Rolle verantwortet er die Anlagestrategie sowie das Kompetenzzentrum für Produkte und Dienstleistungen. Die Verantwortung für die Produkte und Dienstleistungen wird er laut den Angaben nun an Rolf Steiner abgeben. Seine Rolle als Chief Investment Officer, die er seit 2018 ausübt, werde er behalten.

Die Verantwortung für die internationalen Märkte übernimmt Brill von CEO Urs Monstein, der diese ad interim ausgeübt hatte. Brill habe sich in Auswahlverfahren, an dem auch externe Kandidaten teilnahmen, erfolgreich durchgesetzt, wird in der Mitteilung betont.

An der SIX verliert die VP Bank-Aktie zeitweise 1,47 Prozent auf 80,00 Franken.

awp-robot/rw/ra

Vaduz (awp)