Geändert am: 13.11.2025 08:05:05

SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag moderate Gewinne erwartet. In Fernost geht es am Donnerstag leicht aufwärts.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften auch am Donnerstag weiter zugreifen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex und zeigen sich ebenso freundlich.

Das Ende des Shutdown in den USA sei an den globalen Märkten weitgehend eingepreist: "Die Musik spielt derzeit an den europäischen Märkten", so ein Händler. Die Relativ Stärke habe klar Richtung Europa gedreht, und zuletzt auch wieder Richtung DAX.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag mit Gewinnen zeigen.

Der DAX präsentiert sich vorbörslich freundlich, nachdem er am Vortag schon zulegen konnte.

Mit dem Ende des langen US-Shutdowns der Regierungsgeschäfte rückt der DAX seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Damit sind es nicht mehr viele Punkte bis zu seinem bisherigen Höchststand von 24'771 Punkten.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen. Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Mittwoch in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones zeigte sich höher und erreichte im Handelsverlauf bei 48'431,57 Punkten sogar ein neues Rekordhoch. Am Ende legte der US-Leitindex noch 0,68 Prozent auf 48'254,82 Punkte zu. Damit ging es auf Schlusskursbasis erstmals über 48'000 Punkte.
Der NASDAQ Composite musste unterdessen Verluste hinnehmen und ging 0,26 Prozent tiefer bei 23'406,46 Punkten in den Feierabend.

Nach der uneinheitlichen Tendenz vom Vortag zeigten sich die US-Aktienmärkte auch zur Wochenmitte auf unterschiedlichen Seiten.

Weiter im Fokus stand das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits eine Markterholung ausgelöst hatte. Am Mittwochabend berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn diese Kammer des US-Parlaments zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt und der längste Stillstand in der Geschichte endet.

ASIEN

In Fernost weisen die Börsen grüne Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 um 0,43 Prozent fester bei 51'281,83 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenso aufwärts um 0,60 Prozent auf 4'024,32 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen um 0,04 Prozent marginal im Plus bei 26'932,45 Zähler.

Wie schon an den US-Börsen zu beobachten, sprechen auch an den ostasiatischen Börsen Marktteilnehmer von einer Umschichtung aus Technologieaktien in konjunkturreagiblere Standardtitel. Hintergrund seien die allgemein als sehr hoch erachteten Bewertungen von Technologietiteln. Dass in den USA der Schutdown nun tatsächlich beendet, sorgt für keinen Impuls mehr. Wie erwartet hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus dem Haushalt zugestimmt und Präsident Trump die Vereinbarung unterzeichnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
