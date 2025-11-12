Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'794 0.7%  SPI 17'627 0.7%  Dow 48'255 0.7%  DAX 24'381 1.2%  Euro 0.9249 -0.3%  EStoxx50 5'787 1.1%  Gold 4'194 1.6%  Bitcoin 81'245 -1.4%  Dollar 0.7979 -0.3%  Öl 62.6 -3.9% 
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
12.11.2025 22:33:43

Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 wagte sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 6’850.92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.580 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.332 Prozent höher bei 6’869.36 Punkten, nach 6’846.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’869.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’829.62 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.966 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 6’552.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der S&P 500 6’445.76 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, stand der S&P 500 bei 5’983.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.74 Prozent nach oben. Bei 6’920.34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.00 Prozent auf 258.89 USD), Albemarle (+ 6.20 Prozent auf 110.32 USD), United Airlines (+ 5.29 Prozent auf 99.97 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 5.07 Prozent auf 31.32 USD) und Delta Air Lines (+ 4.75 Prozent auf 60.48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Lumen Technologies (-7.57 Prozent auf 8.55 USD), Schlumberger (-4.09 Prozent auf 36.07 USD), Halliburton (-4.03 Prozent auf 26.93 USD), Oracle (-3.88 Prozent auf 226.99 USD) und Palo Alto Networks (-3.77 Prozent auf 210.04 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38’765’460 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Oracle Corp.

Analysen zu Delta Air Lines Inc.

Inside Trading & Investment

16:54 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus

finanzen.net News

Datum Titel
22:53 ROUNDUP/Neue Mails zu Epstein: Demokraten erhöhen Druck auf Trump
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:18 Aktien New York Schluss: Dow erreicht Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro
21:53 VW-Aktie im Blick: Tochter Audi will offenbar ab 2030 um Formel-1-Titel fahren
21:46 ROUNDUP/Verbände: Wolf nicht ins Jagdrecht aufnehmen
21:21 ROUNDUP 3: Brandenburgs Koalition wankt - Woidke will Klärung vom BSW
21:15 Warkens Krankenhaus-Pläne in der Kritik
21:15 Sonnensturm verschiebt Start von Bezos-Rakete
21:14 ROUNDUP 2: Vier Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza