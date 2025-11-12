Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 6’850.92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.580 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.332 Prozent höher bei 6’869.36 Punkten, nach 6’846.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’869.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’829.62 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.966 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 6’552.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der S&P 500 6’445.76 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, stand der S&P 500 bei 5’983.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.74 Prozent nach oben. Bei 6’920.34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.00 Prozent auf 258.89 USD), Albemarle (+ 6.20 Prozent auf 110.32 USD), United Airlines (+ 5.29 Prozent auf 99.97 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 5.07 Prozent auf 31.32 USD) und Delta Air Lines (+ 4.75 Prozent auf 60.48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Lumen Technologies (-7.57 Prozent auf 8.55 USD), Schlumberger (-4.09 Prozent auf 36.07 USD), Halliburton (-4.03 Prozent auf 26.93 USD), Oracle (-3.88 Prozent auf 226.99 USD) und Palo Alto Networks (-3.77 Prozent auf 210.04 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38’765’460 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

