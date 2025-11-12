Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
12.11.2025 16:34:44
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Bayer konnte um 16:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5.5 Prozent auf 28.94 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4’151’219 Bayer-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 50.5 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
16:00
|Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen (AWP)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:58
|Investment-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
12:58
|Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold (finanzen.ch)
|
12:52
|Bernstein Research: Market-Perform für Bayer-Aktie (finanzen.ch)