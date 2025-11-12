Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie auf dem Prüfstand 12.11.2025 16:34:44

Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK

Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Bayer
26.73 CHF 7.64%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Bayer konnte um 16:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5.5 Prozent auf 28.94 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4’151’219 Bayer-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 50.5 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

