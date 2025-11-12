Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9249 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’195 1.7%  Bitcoin 81’245 -1.4%  Dollar 0.7982 -0.3%  Öl 62.6 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Zurich Insurance1107539Swiss Life1485278On113454047Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’517.33
Pkt
-16.16
Pkt
-0.06 %
22:58:53
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Entwicklung 12.11.2025 22:33:43

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Am Mittwoch hielten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 25’517.33 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.504 Prozent auf 25’662.19 Punkte an der Kurstafel, nach 25’533.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25’663.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’389.73 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’221.75 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 23’839.20 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 21’070.79 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.65 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.00 Prozent auf 258.89 USD), Analog Devices (+ 3.44 Prozent auf 241.44 USD), Cisco (+ 3.14 Prozent auf 73.96 USD), DexCom (+ 2.55 Prozent auf 59.61 USD) und Booking (+ 2.47 Prozent auf 5’175.58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Zscaler (-4.29 Prozent auf 317.08 USD), Palo Alto Networks (-3.77 Prozent auf 210.04 USD), Warner Bros Discovery (-3.73 Prozent auf 22.19 USD), Palantir (-3.56 Prozent auf 184.17 USD) und Datadog A (-3.52 Prozent auf 190.89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38’765’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.176 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.86 zu Buche schlagen. Mit 6.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:54 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’345.20 19.25 BA8S6U
Short 13’597.74 13.81 SPZB3U
Short 14’147.07 8.64 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’793.74 12.11.2025 17:30:54
Long 12’287.18 19.85 S5YBIU
Long 11’992.00 13.51 SRKBVU
Long 11’503.35 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’517.33 -0.06%

finanzen.net News

Datum Titel
22:53 ROUNDUP/Neue Mails zu Epstein: Demokraten erhöhen Druck auf Trump
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:18 Aktien New York Schluss: Dow erreicht Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro
21:53 VW-Aktie im Blick: Tochter Audi will offenbar ab 2030 um Formel-1-Titel fahren
21:46 ROUNDUP/Verbände: Wolf nicht ins Jagdrecht aufnehmen
21:21 ROUNDUP 3: Brandenburgs Koalition wankt - Woidke will Klärung vom BSW
21:15 Warkens Krankenhaus-Pläne in der Kritik
21:15 Sonnensturm verschiebt Start von Bezos-Rakete
21:14 ROUNDUP 2: Vier Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza