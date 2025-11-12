Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 25’517.33 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.504 Prozent auf 25’662.19 Punkte an der Kurstafel, nach 25’533.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25’663.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’389.73 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’221.75 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 23’839.20 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 21’070.79 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.65 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.00 Prozent auf 258.89 USD), Analog Devices (+ 3.44 Prozent auf 241.44 USD), Cisco (+ 3.14 Prozent auf 73.96 USD), DexCom (+ 2.55 Prozent auf 59.61 USD) und Booking (+ 2.47 Prozent auf 5’175.58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Zscaler (-4.29 Prozent auf 317.08 USD), Palo Alto Networks (-3.77 Prozent auf 210.04 USD), Warner Bros Discovery (-3.73 Prozent auf 22.19 USD), Palantir (-3.56 Prozent auf 184.17 USD) und Datadog A (-3.52 Prozent auf 190.89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38’765’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.176 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.86 zu Buche schlagen. Mit 6.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch