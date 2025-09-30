Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung 30.09.2025 22:34:00

Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Zum Handelsende legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Johnson & Johnson
145.01 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 46’397.89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.561 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.021 Prozent leichter bei 46’306.34 Punkten, nach 46’316.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46’425.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46’103.39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45’544.88 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 44’094.77 Punkten. Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, mit 42’330.15 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9.45 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 46’714.27 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 6.81 Prozent auf 83.93 USD), Amgen (+ 3.00 Prozent auf 282.20 USD), NVIDIA (+ 2.60 Prozent auf 186.58 USD), Johnson Johnson (+ 2.09 Prozent auf 185.42 USD) und Verizon (+ 1.62 Prozent auf 43.95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3.30 Prozent auf 237.00 USD), American Express (-2.97 Prozent auf 332.16 USD), Amazon (-1.17 Prozent auf 219.57 USD), Goldman Sachs (-0.97 Prozent auf 796.35 USD) und Boeing (-0.58 Prozent auf 215.83 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 65’401’998 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.689 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

