Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.20 Prozent auf 46’602.98 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.901 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.174 Prozent auf 46’776.04 Punkte an der Kurstafel, nach 46’694.97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 46’448.02 Punkte, das Tageshoch hingegen 46’868.49 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 45’400.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’406.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41’954.24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.93 Prozent zu. Bei 47’049.64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1.54 Prozent auf 293.87 USD), Procter Gamble (+ 1.42 Prozent auf 152.54 USD), UnitedHealth (+ 1.36 Prozent auf 363.66 USD), Coca-Cola (+ 1.04 Prozent auf 66.79 USD) und Boeing (+ 0.95 Prozent auf 221.82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-3.18 Prozent auf 68.91 USD), Salesforce (-2.46 Prozent auf 239.74 USD), Caterpillar (-1.75 Prozent auf 486.71 USD), Merck (-1.34 Prozent auf 87.61 USD) und American Express (-1.21 Prozent auf 327.97 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist mit 9.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch