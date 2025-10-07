Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 07.10.2025 20:03:41

Verluste in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

Der Dow Jones erleidet heute Verluste.

American Express
264.02 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.40 Prozent auf 46’506.28 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.901 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.174 Prozent stärker bei 46’776.04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46’694.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46’868.49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’448.02 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, stand der Dow Jones bei 45’400.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’406.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der Dow Jones bei 41’954.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9.70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47’049.64 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 2.14 Prozent auf 295.61 USD), Procter Gamble (+ 1.56 Prozent auf 152.76 USD), Coca-Cola (+ 1.32 Prozent auf 66.97 USD), UnitedHealth (+ 1.26 Prozent auf 363.30 USD) und Travelers (+ 1.05 Prozent auf 285.71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-2.64 Prozent auf 239.28 USD), Nike (-2.56 Prozent auf 69.35 USD), Caterpillar (-1.95 Prozent auf 485.74 USD), American Express (-1.49 Prozent auf 327.04 USD) und Microsoft (-1.14 Prozent auf 522.57 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20’246’536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

