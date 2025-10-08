Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’984 0.6%  Bitcoin 97’292 -1.9%  Dollar 0.7983 0.0%  Öl 65.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Suche...
Infrastrukturabkommen 08.10.2025 03:31:47

Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie

Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie

Nach dem Bekanntwerden eines Infrastrukturabkommens mit OpenAI verzeichnete die Oracle-Aktie eine Kursexplosion. Diese ETFs besitzen beträchtliche Anteile des US-Soft- und Hardwareherstellers.

• USA treiben KI-Wettrennen voran
• Milliarden-Vereinbarung zwischen Oracle und OpenAI
• Zahlreiche ETFs investieren stark in Oracle

Um die USA zum globalen Zentrum für KI-Rechenleistung zu machen, hat die US-Regierung Anfang 2025 offiziell das Stargate-Projekt vorgestellt. Im Rahmen dieses Projekts sollen in den kommenden Jahren fünf neue Rechenzentren in den USA entstehen - drei davon werden von OpenAI und Oracle realisiert. Medienberichten zufolge hat Oracle einen Vertrag über 300 Milliarden US-Dollar mit OpenAI über fünf Jahre abgeschlossen.

An den Börsen hat dieses Infrastrukturabkommen die KI-Euphorie nochmal deutlich angeheizt. Da sich ETFs in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Anlageformen entwickelt haben, ist es für Anleger interessant zu wissen, in welchen ETFs Oracle besonders hoch gewichtet ist.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Im von der DWS Investment herausgegebenen Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ist Oracle mit einem Anteil von rund 5,4 Prozent enthalten. Dieser ETF bildet den NASDAQ Global Artificial Intelligence and Big Data Index ab und investiert weltweit in Unternehmen, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Datensicherheit sowie Datenverarbeitung tätig sind.

Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF

Im Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF beläuft sich die Oracle-Beteiligung auf etwa 2,95 Prozent. Dieser ETF bildet den S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index nach und setzt weltweit auf Unternehmen, die Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen im Bereich künstliche Intelligenz entwickeln und anbieten.

First Trust Cloud Computing ETF

Im First Trust Cloud Computing ETF ist Oracle derweil mit 4,98 Prozent gewichtet. Da dieser ETF den ISE CTA Cloud Computing Index nachbildet, investiert er insbesondere in Cloud-Computing-Unternehmen.

iShares AI Infrastructure ETF

Im iShares AI Infrastructure ETF, der von BlackRock emittiert wird, ist Oracle indes mit einem Anteil von 4,63 Prozent enthalten. Der ETF bildet den Stoxx Global AI Infrastructure Index ab und investiert weltweit in bedeutende KI-Unternehmen, wobei der Fokus auf die Bereiche Halbleiter, Cloud Computing und Big-Data-Technologien gerichtet ist.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Trump gibt Tiktok mehr Zeit in den USA und winkt Oracle-Pläne durch
Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis
So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Morgan Stanley treibt Micron-Aktie auf neue Höhen - Gewinne jedoch nicht von Dauer
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.