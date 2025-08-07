Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot
Kursentwicklung im Fokus 07.08.2025 22:34:01

NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Der Dow Jones sank zum Handelsschluss.

JPMorgan Chase
235.70 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent leichter bei 43’968.64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17.823 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.008 Prozent höher bei 44’196.61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 44’193.12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’799.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 44’498.43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.559 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2025, bei 44’406.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41’113.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, stand der Dow Jones bei 38’763.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 3.72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 3.18 Prozent auf 220.03 USD), Verizon (+ 1.42 Prozent auf 42.95 USD), Coca-Cola (+ 1.32) Prozent auf 70.43 USD), Merck (+ 1.17 Prozent auf 80.37 USD) und Boeing (+ 1.02 Prozent auf 227.33 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-3.33 Prozent auf 240.88 USD), Caterpillar (-2.48 Prozent auf 417.12 USD), Visa (-2.25 Prozent auf 332.09 USD), Walt Disney (-1.99 Prozent auf 112.88 USD) und JPMorgan Chase (-1.51 Prozent auf 286.94 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 36’672’248 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.725 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

