Boeing Aktie 913253 / US0970231058
170.06CHF
-1.54CHF
-0.90 %
13:00:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.09.2025 14:30:43
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Unternehmenswert des Flugzeugbauers von 208 Milliarden US-Dollar liege 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2019, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während aber inzwischen die Schulden und Vorzugsaktien 18 Prozent des Unternehmenswertes ausmachten, seien es damals nur 3 Prozent gewesen./edh/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:00 / ET
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 215.02
Abst. Kursziel*:
27.90%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 215.18
Abst. Kursziel aktuell:
27.80%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
