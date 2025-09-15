Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025 14:30:43

Boeing Buy

Boeing
170.06 CHF -0.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Unternehmenswert des Flugzeugbauers von 208 Milliarden US-Dollar liege 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2019, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während aber inzwischen die Schulden und Vorzugsaktien 18 Prozent des Unternehmenswertes ausmachten, seien es damals nur 3 Prozent gewesen./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 215.02 		Abst. Kursziel*:
27.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 215.18 		Abst. Kursziel aktuell:
27.80%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

14:30 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Boeing Buy UBS AG
09.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Boeing Buy UBS AG
mehr Analysen
