SMI 12'007 0.6%  SPI 16'632 0.6%  Dow 46'302.4300 0.1%  DAX 23'745 0.0%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 5'506.8500 0.1%  Gold 3'827.0 1.7%  Bitcoin 90'894 1.6%  Dollar 0.7971 -0.1%  Öl 67.9 -2.7% 
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

29.09.2025 20:27:14

Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend in Rot

Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 215,46 USD ab.

Boeing
178.12 CHF 3.70%
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 215,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'273 Punkten steht. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 215,17 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 221,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 970'034 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Boeing liess sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,982 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Boeing-Aktie deutlich höher: Neuer Deal mit Turkish Airlines - Beschränkungen für Boeing 737 Max gelockert

Palantir-Aktie gibt erneut nach: Boeings Rüstungs- und Raumfahrtfabriken erhalten KI-Unterstützung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

