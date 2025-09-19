Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

172.38
CHF
2.04
CHF
1.20 %
12:20:21
BRXC
19.09.2025 11:21:21

Boeing Buy

Boeing
172.38 CHF 1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 255 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten Auslieferungen des Modells 777X könnten sich in Richtung 2027 verschieben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 215.66 		Abst. Kursziel*:
18.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 215.60 		Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse