Boeing Aktie 913253 / US0970231058
172.38CHF
2.04CHF
1.20 %
12:20:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 11:21:21
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 255 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten Auslieferungen des Modells 777X könnten sich in Richtung 2027 verschieben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 215.66
|
Abst. Kursziel*:
18.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 215.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18.09.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
15.09.25