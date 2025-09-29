Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am Freitagnachmittag. Boeing sei kurz davor, die Flugtauglichkeit bei der Auslieferung von 737-Max- und 787-Jets in eingeschränktem Maße wieder selbst feststellen zu können. Dies sei gut für den Fertigungsprozess. Positiv würde der Experte es auch werten, wenn die FAA wie in einem Medienbericht angedeutet eine höhere monatliche Produktion von 737-Max-Flugzeugen erlauben würde./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 221.26
|
Abst. Kursziel*:
26.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 221.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.56%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Boeing-Aktie deutlich höher: Neuer Deal mit Turkish Airlines - Beschränkungen für Boeing 737 Max gelockert (AWP)
|
26.09.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend gefragt (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Optimismus in New York: S&P 500-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Luftfahrtaufsicht lockert Beschränkungen für Boeing - Aktie legt zu (AWP)
|
26.09.25
|Boeing Aktie News: Boeing steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|177.91
|3.58%
