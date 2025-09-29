Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'977 0.4%  SPI 16'593 0.4%  Dow 46'247 0.7%  DAX 23'755 0.1%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5'506 0.1%  Gold 3'816 1.4%  Bitcoin 89'141 -0.4%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 69.5 -0.4% 
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

177.91
CHF
6.15
CHF
3.58 %
09:00:00
BRXC
29.09.2025 08:13:54

Boeing Buy

Boeing
177.91 CHF 3.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am Freitagnachmittag. Boeing sei kurz davor, die Flugtauglichkeit bei der Auslieferung von 737-Max- und 787-Jets in eingeschränktem Maße wieder selbst feststellen zu können. Dies sei gut für den Fertigungsprozess. Positiv würde der Experte es auch werten, wenn die FAA wie in einem Medienbericht angedeutet eine höhere monatliche Produktion von 737-Max-Flugzeugen erlauben würde./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 221.26 		Abst. Kursziel*:
26.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 221.24 		Abst. Kursziel aktuell:
26.56%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

