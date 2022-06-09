Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Analysen
30.10.2025 14:52:25

BASF Outperform

BASF
40.09 CHF -2.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43.64 € 		Abst. Kursziel*:
21.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.86%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse