Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.0%  SPI 17’845 0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’149 0.4%  Euro 0.9388 0.0%  EStoxx50 5’725 0.0%  Gold 4’206 0.4%  Bitcoin 72’614 -0.7%  Dollar 0.8058 -0.1%  Öl 62.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Ascom-Aktie fester: David Hale wird 2026 neuer CEO
SPS Solutions bringt ersten Immobilienfonds an die Börse - Aktie etwas höher
Thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Rückstellungen belasten das neue Geschäftsjahr
Siemens Energy-Aktie mit Gewinnen: Neuer Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts
Nordex-Aktie fester: 102-Megawatt-Paket - Nordex beliefert sieben neue Windparks
Suche...
Plus500 Depot

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Grossaktionär 09.12.2025 11:04:00

Brenntag-Aktie fällt leicht: Anteilseigner Kühne investiert stärker

Brenntag-Aktie fällt leicht: Anteilseigner Kühne investiert stärker

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht.

Brenntag
45.20 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen
Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.

Die Brenntag-Aktie zeigt sich auf XETRA mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 48,20 Euro etwas schwächer.

DOW JONES

Weitere Links:

Brenntag kauft US-Anbieter Chem Tech Services - Aktie verliert

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?